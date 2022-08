Die Täter hebelten eine Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung. FOTO: dpa (Symbolbild) up-down up-down Polizei sucht Zeugen Einbruch in Rendsburg: Täter klauen Bargeld und Schmuck Von Aljoscha Leptin | 17.08.2022, 14:51 Uhr

Unbekannte drangen am Montag, 15. August, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein.