Wenn man nachts etwas im Garten bemerkt, kann es schnell unheimlich werden. Symbolfoto: imago images/Bihlmayerfotografie up-down up-down Guten Morgen, Rendsburg! Schock in der Nacht: Sind Einbrecher im Garten? Eine Kolumne von Sabine Sopha | 14.10.2022, 06:18 Uhr

Man kann nicht schlafen und dann schlägt mitten in der Nacht plötzlich noch der Bewegungsmelder an der Eingangstür an. Ein echter Panik-Moment für eine Frau aus der Kanalregion.