Ein Ohrring ist schnell verloren. Manchmal findet man den Schmuck aber auch wieder. Foto: Sabine Sopha up-down up-down Guten Morgen, Rendsburg! Ein Ohrring als überraschendes Weihnachtsgeschenk Eine Kolumne von Sabine Sopha | 22.12.2022, 06:22 Uhr

So manches, was verloren zu sein scheint, taucht aus dem Nichts wieder auf. Das Versteck muss nur gut genug sein. So wie bei einer Frau aus der Kanalregion.