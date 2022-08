Alfred Groth in seinem Garten, den er mit 95 Jahren immer noch selbst pflegt. FOTO: Jan Melchior Bonacker up-down up-down Geburtstag in Fockbek 47 Jahre war er Rendsburgs Schlachter: Alfred Groth wird 95 Jahre alt Von Jan Melchior Bonacker | 23.08.2022, 06:01 Uhr

Manchen wird die Schlachterei Groth in der Obereiderstraße noch ein Begriff sein: 47 Jahre lang verkaufte Betreiber Alfred Groth hier Fleisch und Wurst an die Rendsburger. Am 23. August feiert er Geburtstag. Über sein Leben gibt es Einiges zu berichten.