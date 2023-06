Auf der A7 bei Warder geht es in Richtung Süden nach einem Unfall nur langsam voran. Foto: Daniel Friederichs up-down up-down Mehrere Fahrzeuge beteiligt Drei Verletzte bei Unfall auf der A7 – Stau in Höhe Warder Von Lutz Timm | 25.06.2023, 15:01 Uhr

Nach einem Unfall auf der A7 in Höhe Warder musste die Autobahn kurzfristig gesperrt werden. Aktuell wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbei gelenkt. In Fahrtrichtung Süden hat sich ein Stau gebildet.