Drei Brände in Rendsburg Müllcontainer und Sperrmüll in Flammen – Feuerwehr geht von Brandstiftung aus Von Aljoscha Leptin | 13.10.2023, 18:06 Uhr In der Liegnitzer Straße 5 brannte innerhalb eines Tages zwei Mal Sperrmüll. Foto: Freiwillige Feuerwehr Rendsburg

Brennender Sperrmüll und angezündete Müllcontainer halten die Feuerwehr in Rendsburg in Atem. Ein Hochhaus im Rendsburg Stadtteil Mastbrook sticht heraus: Hier gab es an einem Tag gleich zwei Brände.