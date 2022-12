Die Netto-Eröffnung in Büdelsdorf steht unmittelbar bevor. Foto: Landeszeitung up-down up-down Einkaufen in Büdelsdorf Netto eröffnet am 6. Dezember – das erwartet die Kunden im neuen Discounter Von Aljoscha Leptin | 02.12.2022, 15:41 Uhr

In dem ehemaligen Rewe-Markt an der Hollerstraße in Büdelsdorf eröffnet jetzt der Discounter Netto eine neue Filiale. Hier gibt es Infos zu Öffnungszeiten, Sortiment und Parkplätzen.