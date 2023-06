Der jetzige Lidl-Discounter an der Rendsburger Straße in Fockbek. Foto: Daniel Sahler up-down up-down Discounter investiert Nach Büdelsdorf und Rendsburg: Lidl plant jetzt auch einen Neubau in Fockbek Von Frank Höfer | 15.06.2023, 12:09 Uhr

Das Unternehmen Lidl will am Standort Fockbek investieren. Die bestehende Filiale in der Ortsmitte soll durch einen Neubau ersetzt werden.