ANZEIGE// Neben Vorträgen und Informationsständen hatten die Besucher die Möglichkeit, direkt vor Ort einen Hörtest zu machen. Snacks und Getränke sorgten für die kleine Stärkung zwischendurch und im Anschluss wurde eine Führung durch die Druckerei angeboten.

Hörtest vor Ort

“Wir sind gekommen, weil uns das Thema interessiert und wir auch gerne einen Hörtest machen wollen. Ganz besonders reizt uns aber die Führung durch das Druckzentrum”, verriet Monika Rohde, die gemeinsam mit ihrem Mann aus Fahrdorf zur Veranstaltung gekommen war. Die Hörtests im Foyer waren begehrt. Schnell bildete sich eine Schlange vor dem improvisierten Labor von Optik Hallmann-Mitarbeiterin Rena Schönlein.

Besucher waren begeistert von den kostenlosen Hörtests. Foto: sh:z das Medienhaus

Mit viel Ruhe und Freundlichkeit testete die Hörakustikmeisterin die Hörkraft der Besucher und gab Hinweise zum weiteren Prozedere. Höhepunkt der Veranstaltung waren aber zweifelsohne die beiden informativen und durchaus auch humorigen Vorträge von Dr. Matthias Hey (UKSH Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) sowie von Hörakustikmeister Gerrit Schätzle (Optik Hallmann). Sich um das Thema “Hören” zu kümmern, bevor es zu spät sei, weil „Hören“ Lebensqualität bedeute, das war die gemeinsame Botschaft beider Dozenten.

Ein Vortrag von Dr. Matthias Hey

“Womit hört die punktierte Zartschrecke?” ( Mit Öffnungen an den beiden Vorderbeinen, Anm. der Red.) oder “Wie viele Steigbügelknöchelchen braucht man, um eine Tafel Schokolade aufzuwiegen?” (Der Steigbügel ist der kleinste Knochen, den wir im menschlichen Körper haben. Er wiegt 25 mg, dementsprechend benötigt man 40.000, Anm. der Red.) - Dr. Matthias Hey lockerte seinen anspruchsvollen Vortrag immer wieder mit unterhaltsamen Fragen an das Publikum auf.

Beim Vortrag von Dr. Matthias Hey gab es viele Informationen. Foto: sh:z das Medienhaus

Hören sei komplex und filigran und wenn die Härchen in der Hörschnecke durch Lärm, zum Beispiel verursacht durch Silvesterböller oder Rockkonzerte, Schaden genommen hätten, seien diese Schäden irreversibel, da es sich um Nervenzellen handele, die nicht in der Lage seien, sich zu regenerieren. “Beim nächsten Lärm knicken noch ein paar Härchen ab und das summiert sich im Leben, so dass die meisten Menschen im höheren Alter Hörprobleme haben“, resümierte der Fachmann.

Wer nicht gut hören könne, sei schnell sozial isoliert. Bei 80 bis 90 Prozent der Schwerhörigkeiten seien Hörgeräte laut Hey das Mittel der Wahl. Zum aktuellen Stand der Technik informierte Gerrit Schätzle über die neuesten Hightech-Geräte, die ähnlich wie moderne Kopfhörer über Bluetooth verfügen, mit der App angesteuert werden können und mit aufladbaren Akkus betrieben werden. “Die Zukunft ist jetzt. Haben Sie keine Angst vor Technik”, forderte der Hörakustikmeister das Publikum auf.

Bei Hallmann konnte man sich über die verschiedenen Hörgeräte informieren. Foto: sh:z das Medienhaus

Anschauen konnten sich die Besucher die durchaus schicken, farbenfrohen oder dezenten Hörgeräte am Stand von Optik Hallmann. Hier stand Hörakustikmeister Christoph Koltzenburg den vielen interessierten Nachfragen mit Rat und Tat zur Seite. Bezuschusst werden die Hörgeräte von den Krankenkassen. Dazu erhielten die Besucher weitere Informationen am Stand der regionalen Betriebskrankenkasse Vivida BKK. “Wir sind im Auftrag der Gesundheit unterwegs und ich freue mich, wenn wir diese Gespräche hier führen und Aufklärung leisten können”, betonte Kathleen Niemann von der Vivida BKK.

Ein Einblick vom Stand vivida BKK Foto: sh:z das Medienhaus

Nach so vielen Informationen kamen die köstlich belegten Schnittchen und die Getränke gerade recht, bevor dann Peggy Jensen und Silke Hein zu einem Rundgang durch die Druckerei luden. “Es wird spannend, interessant, aber auch ein bisschen laut“, informierten die sh:z- Mitarbeiterinnen ihre Gruppen. In einem einstündigen Rundgang lernten die Leser, wie ihre Zeitung gedruckt wird.

Nach dem Hörtest ging es zur Druckereiführung. Foto: sh:z das Medienhaus

Wer keine Veranstaltung mehr verpassen möchte, kann an rka@shz.de eine E-Mail schreiben und wird über kommende Termine informiert.