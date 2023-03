Werden immer seltener: Servietten aus Stoff. Symbolfoto: IMAGO/ingimage up-down up-down Guten Morgen, Rendsburg! Deshalb sind Stoffservietten viel praktischer als ihr Pendant aus Papier Eine Kolumne von Sabine Sopha | 29.03.2023, 06:09 Uhr

In Fastfood-Betrieben und auch in vielen Restaurants sind nur noch Papierservietten zu bekommen. Eine Frau aus der Kanalregion hat dafür kein Verständnis. Sie hängt am Exemplar aus Stoff – auch aus Umweltgründen.