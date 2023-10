Nach tödlichem Unfall Denkerstraße in Rendsburg: Ampel weiterhin außer Betrieb, Fahrbahn gesperrt Von Christina Köhn | 16.10.2023, 16:19 Uhr Die Denkerstraße in Rendsburg ist in Fahrtrichtung Nienstadtparkhaus ab Schlossplatz gesperrt. Grund dafür ist die Untersuchung des tödlichen Unfalls vom Samstag sowie die Reparatur der Ampel. Foto: Lutz Timm up-down up-down

Autofahrer in Rendsburg aufgepasst: Die Denkerstraße in Fahrtrichtung Nienstadtparkhaus ist gesperrt. Wie lange das dauert, ist unklar. In der Gegenrichtung gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde.