Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch ins ehemalige Hotel und Restaurant „De Aalversuper“. Foto: Frank Höfer up-down up-down Rendsburger Straße in Fockbek Ehemaliges Hotel und Restaurant: Diebe brechen in „De Aalversuper“ ein Von Aljoscha Leptin | 30.01.2023, 13:06 Uhr

Das Hotel und Restaurant an der Rendsburger Straße in Fockbek wurde vor gut einem Monat geschlossen. Jetzt sind Einbrecher in das Gebäude eingedrungen. Die Polizei ermittelt.