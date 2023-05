Im Eingangsbereich der Post- und Postbank-Filiale in Rendsburg treffen Kunden neuerdings auf einen Sicherheitsdienst-Mitarbeiter. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down Im Foyer der Postbank Darum hat die Post in Rendsburg jetzt einen Sicherheitsdienst Von Aljoscha Leptin | 17.05.2023, 16:27 Uhr

Bei vielen Kunden sorgt das für Verwirrung: Im Foyer der Postbank am Jungfernstieg in Rendsburg steht neuerdings Security. Shz.de hat nachgefragt, was der Grund für diese Neuerung ist.