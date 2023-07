Logo NEO Nele-Merrit Raetsch engagiert sich mit 19 Jahren in der Rendsburger Politik. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down Nachwuchs in Rendsburg Darum engagiert sich die 19 Jahre alte Nele-Merrit Raetsch in der Kommunalpolitik Von Michelle Ritterbusch | 20.07.2023, 09:57 Uhr

Junge Menschen sind in der Politik in der Unterzahl, sagt Nele-Merrit Raetsch. Deswegen engagiert sich die 19-Jährige für den SSW in der Kommunalpolitik in Rendsburg. Für sie hat es einen Vorteil, wenn Jugendliche politisch aktiv sind.