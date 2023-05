Björn Harms (links) und Jan-Christian Schulz auf dem Firmengelände in der Bismarckstraße 24. Foto: Horst Becker up-down up-down Unternehmen wird 100 Jahre alt Dachdeckerei Schulz in Rendsburg: Mit 4-Tage-Woche ins runde Firmenjubiläum Von Horst Becker | 03.05.2023, 13:40 Uhr

Die Dachdeckerei Schulz in Rendsburg blickt auf ein ganzes Jahrhundert Firmengeschichte zurück. Das Unternehmen hat bereits an bekannten öffentlichen Gebäuden in Rendsburg gearbeitet.