Am Rande des CSD in Rendsburg ist es mutmaßlich zu einem Angriff auf eine 17-Jährige gekommen. Foto: Lutz Timm up-down up-down Schloßplatz in Rendsburg Mutmaßliche Schläge und Eierwürfe: Teilnehmer beim CSD 2023 attackiert Von Lutz Timm | 26.06.2023, 17:48 Uhr

Betrübliches Ende eines Aktionstags: Am Randes des Christopher Street Day (CSD) ist es am Samstag, 24. Juni, zu Übergriffen auf die Teilnehmer gekommen. Die Organisatoren sehen sich in ihren Forderungen nach mehr Akzeptanz bestätigt.