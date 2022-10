In der Woche bis einschließlich 19. Oktober wurden 1591 Personen im Kreis neu positiv auf Corona getestet. Foto: dpa/Wolfgang Kumm up-down up-down Rendsburg-Eckernförde Corona: Sinkende Inzidenz im Kreis – ist Herbstwelle gebrochen? Von Rainer Krüger | 20.10.2022, 17:41 Uhr

1591 Menschen haben sich in der Woche bis einschließlich 19. Oktober in Rendsburg-Eckernförde neu mit dem Virus angesteckt. Das waren 454 weniger als in der Vorwoche. Infektiologe Professor Dr. Stephan Ott sieht Chancen, das sich die Entwicklung fortsetzt.