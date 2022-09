Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen aus dem Auto. Foto: Jens Schnittka / Freiwillige Feuerwehr Rendsburg up-down up-down War es Brandstiftung? Chevrolet in Rendsburg komplett ausgebrannt – Polizei ermittelt Von Aljoscha Leptin | 22.09.2022, 15:41 Uhr

Das Auto stand an der Prof.-Koopmann-Straße. Mitten in der Nacht stand es plötzlich in Flammen. Auch zwei weitere Fahrzeuge wurden durch das Feuer beschädigt.