BBZ am Nord-Ostsee-Kanal Nach Chaos-Fahrt auf Rendsburger Schulhof: Polizei findet zweiten Motorrad-Rowdy Von Aljoscha Leptin | 09.06.2023, 15:15 Uhr

Zwei Motorradfahrer sind am Donnerstag (8. Juni) auf dem Schulhof des BBZ am Nord-Ostsee-Kanal in eine Schülergruppe gefahren. Sieben Personen wurden verletzt. Jetzt nennt die Polizei neue Details zu dem Fall – und kann einen Ermittlungserfolg vermelden.