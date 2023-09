Wohnmobile, Wohnwagen, Zubehör Messe Caravan und Co 2023 eröffnet: 120 Aussteller zeigen Neuheiten und Trends und | 21.09.2023, 13:03 Uhr Von Michelle Ritterbusch Lutz Timm | 21.09.2023, 13:03 Uhr Zu Eröffnung der Caravan und Co 2023 machen Rendsburgs Stadtpräsident Thomas Krabbes (von links), Hobby-Pressesprecherin Cilia Oloff, Hobby-Geschäftsführer Bernd Löher, Messe-Mitorganisator vom Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag Torge Ramm und Staatssekretärin Julia Carstens einen Rundgang über das Messegelände. Foto: Lutz Timm up-down up-down

Vier Tage dreht sich auf der Caravan und Co 2023 in Rendsburg alles um mobiles Reisen, Trends und den Austausch innerhalb der Szene. Am Donnerstag, 21. September, eröffnete Staatssekretärin Julia Carstens die Camping-Messe.