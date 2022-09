Foto: Victoria Lippmann „Caravan und Co 2022“ in Rendsburg Video: Messebesucher verraten ihre Lieblings-Campingplätze in SH Von Victoria Lippmann | 23.09.2022, 16:32 Uhr

Mit der Familie, mit Hund, an der Nord- oder Ostsee — Schleswig-Holstein hat eine riesige Auswahl an Campingplätzen. Da fällt die Wahl schwer. Wir haben die Messebesucher in Rendsburg nach ihren Lieblingsorten gefragt.