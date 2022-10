Ministerpräsident Daniel Günther (links) sagte sofort zu, als Antje und Christian Pratsch ihn zum Frühstück einluden. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down Energiekrise 2022 in Rendsburg „Café Ach“-Betreiber klagen über Politik – prompt kommt Daniel Günther zum Frühstück Von Aljoscha Leptin | 25.10.2022, 17:15 Uhr

Die Energiekrise und Inflation in Deutschland bereiten den Rendsburger Café-Besitzern Antje und Christian Pratsch Sorgen. Mit der Politik sind sie unzufrieden. Das formulierten sie auch in einer Mail an den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten. Dieser reagierte sofort.