Apothekerin Rieke Henningsen (links) und Imbiss-Besitzerin Anna Katharina Zimmer haben durch die Teilsperrung des Kreisverkehrs am Büdelsdorfer Ortsausgang viele Kunden verloren. Foto: Leptin/Hermann, Collage: Bonacker up-down up-down B203 in Büdelsdorf Hollerstraße: Baustelle verhagelt Apothekerin und Imbiss-Betreiberin das Geschäft Von Aljoscha Leptin | 16.12.2022, 18:18 Uhr

Im Imbiss Shuzpe und in der Apotheke im Büdelsdorfer Ärztehaus sind die Kundenzahlen mit Beginn der Bauarbeiten massiv eingebrochen. Groß sind die Probleme, wenn die Apotheke Notdienst hat. In dieser Woche ruhten die Bauarbeiten wetterbedingt. So sieht jetzt der Zeitplan aus.