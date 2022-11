„Feuer mit starker Rauchentwicklung“ - das war die erste Alarmierung am Montag um 17.43 Uhr. Foto: Horst Becker up-down up-down Büdelsdorf, Borgstedt, Rickert Drei Feuerwehren proben den Ernstfall – in leerstehender Fröbel-Schule Von Horst Becker | 29.11.2022, 10:12 Uhr

Insgesamt 75 Einsatzkräfte waren am Montagabend an einer Übung in Büdelsdorf beteiligt. Ein ungenutztes Schulgebäude diente als perfekte Kulisse. Dabei wurde auch Gewalt angewendet.