Taschenbücher, gebundene Ausgaben, Klassiker und Kochbücher stehen dicht an dicht in den Regalen. Im Lager des „Bücherhofs“ in Brekendorf reihen sich tausende Bücher aneinander und laden theoretisch zum Stöbern ein. Aber: Der Bestand von Samuel Pusch ist nicht öffentlich, sondern nur digital zu erkunden. Er verkauft seine Bücher ausschließlich online über Plattformen ZVAB, AbeBooks, Booklooker oder Bücherfreund. Und sucht jetzt einen Nachfolger für sein Geschäft.

Pusch ist über einen Nebenjob zum Buchhandel gekommen. „Eigentlich habe ich mal internationales Management in Flensburg studiert“, erzählt er. Irgendwann gründete er seine eigene Firma und machte sich selbstständig. Sein Hauptgeschäft macht der Antiquar mit gebrauchten Büchern, die er ab vier Euro verkauft. „Es sind auch einige teure Bücher über 100 Euro dabei.“ Mit einem Bestand seiner Größenordnung sei der Buchverkauf „relativ gut kalkulierbar“. „Auf den Monat gerechnet, kommen fast immer ähnliche Beträge zusammen.“

Diese Bücher eigenen sich nicht für den Online-Verkauf

Anfangs suchte Pusch nach gebrauchten Büchern, die er im gängigen Format „Bananenkarton“ aufkaufte. Nach einiger Zeit kamen Verkäufer von alleine auf ihn zu. „Dann ist es entscheidend, die Ware schnell zu sichten und den Wert zu schätzen“, sagt Pusch. „Teure Bücher erkenne ich auch nicht immer, aber ich weiß, was Mist ist.“ In der Regel gelte: Alles, was normaler Taschenbuchroman ist, kann weg. „Sach- und Fachbuch schlägt Belletristik.“ Insbesondere viel verkaufte Bücher würden sich nicht lohnen, weil der Markt „übersättigt“ sei. „Das gilt dann leider auch für die goldumrandete Schmuckausgabe von Goethe.“

Kochbücher und Fachliteratur haben einen höheren Wiederverkaufswert als Taschenbuchromane. Foto: Lutz Timm Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die größte Herausforderung liegt laut Pusch nicht im Ankauf der Bücher, sondern in der Katalogisierung. Die Bücher müssen mit den wichtigsten Angaben wie Titel, ISBN und Zustand in eine Datenbank eingetragen und fotografiert werden, um dann in den Regalen gelagert zu werden. Stehen die Druckwerke erstmal in den meterhohen Regalen, ist die meiste Arbeit getan. „Wird ein Buch bestellt, muss ich es nur heraussuchen, verpacken und verschicken.“ Pusch guckt bei der Suche nicht nach dem Titel, sondern eher nach Zustand, Gewicht und Seitenzahl. „Dann geht es für gewöhnlich sehr schnell.“

Das Schicksal einiger Bücher ist besiegelt

Nach einigen privaten Turbulenzen hat sich Samuel Pusch entschieden, seinen „Bücherhof“ abzugeben und ein Sabbatjahr einzulegen. „Es ist fast eine Vollexistenz, die man weiterführen kann“, sagt er. Viele Voraussetzungen müsste ein potenzieller Nachfolger nicht erfüllen. „Im Prinzip braucht man einen Lagerraum und seine Arbeitszeit.“ Außerdem sollte man den Bestand regelmäßig auffüllen.

Eine Schmuckausgabe von Heinrich von Kleists „Der zerbrochene Krug“. Foto: Lutz Timm Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zu Büchern hat Pusch ein zweigeteiltes Verhältnis. „Ich bin nicht der ganz große Bücherwurm, lese aber gerne.“ Auf der anderen Seite seien Bücher aber auch eine Handelsware, von der man sich regelmäßig trennen muss. „Auch wenn es ein bisschen wehtut: Viele kommen auch gleich in die Tonne.“