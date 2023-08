LKA sucht Zeugen zu fünf Fällen Bredenbek, Schülldorf und Rieseby: Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten Von Lutz Timm | 31.08.2023, 13:38 Uhr Nach Automatensprengungen im Kreis Rendsburg-Eckernförde sucht das Landeskriminalamt nach Zeugen. Foto: www.imago-images.de up-down up-down

Fünf Fälle in zehn Tagen: Seit dem 21. August sind in Rieseby, Schülldorf und Bredenbek Fahrkartenautomaten gesprengt worden. Weitere Taten gab es in Nordfriesland und Stormarn, das Landeskriminalamt ermittelt und sucht Zeugen.