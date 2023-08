Einsatz in Schacht-Audorf Sofa in Flammen: Feuerwehr rettet Hunde aus verqualmter Wohnung Von Aljoscha Leptin | 24.08.2023, 14:04 Uhr Zwei Samojedenhunde wurden in Schacht-Audorf gerettet (Symbolfoto). Symbolfoto: Imago Images up-down up-down

Nur die Hunde waren zu Hause, als in einer Wohnung in Schacht-Audorf am Donnerstag, 24. August, ein Sofa in Brand geriet. Dank schneller Hilfe und des Einsatzes von Sauerstoffmasken überlebten die Tiere.