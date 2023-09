Großbrand in Fockbek Feuer in Fleischerei Brauer: 60 Nothelfer löschen Brand in Rendsburger Straße Von Rainer Krüger | 02.09.2023, 09:26 Uhr Die Feuerwehr musste am frühen Sonnabend, 2. September, in Fockbek ausrücken: Die Fleischerei Brauer brannte. Foto: www.imago-images.de up-down up-down

Feueralarm am frühen Sonnabend, 2. September, um 2 Uhr in Fockbek: Die Fleischerei Brauer in der Rendsburger Straße brannte. Die Löscharbeiten dauern noch an. Das ist bisher bekannt.