Feuer in der Kaiserstraße Sperrmüllbrand in Rendsburg: Polizei geht von Brandstiftung aus Von Wivine Yambo | 18.09.2023, 12:47 Uhr Feuer mitten am Tag - und zurück blieben verkohlte Reste von Möbelstücken. Foto: Horst Becker up-down up-down

Am Sonntag, 17. September, brannte in Rendsburg Sperrmüll vor einem Gebäude in der Kaiserstraße. Alte Möbelstücke wurden zerstört, die Polizei geht von Brandstiftung aus.