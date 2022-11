Das Rendsburger Rathaus muss auch bei einem Stromausfall arbeitsfähig bleiben. Dafür wurden Vorkehrungen getroffen. Foto: Frank Höfer up-down up-down Energiekrise und die Folgen Blackout: Rendsburger Rathaus gründet Krisenstab zu Sicherheitsfragen Von Frank Höfer | 23.11.2022, 15:07 Uhr

Verwaltung, Feuerwehr, Stadtwerke, Ehrenamt: Alle arbeiten Hand in Hand, um in der Energiekrise für Stabilität und Sicherheit in Rendsburg zu sorgen. Diese Vorkehrungen trifft das Rathaus.