Offizielle Ernennung in der voll besetzten Sporthalle: Schulleiterin Birte Derner (Mitte) mit Schulrätin Maike Jennert (links) und Bürgermeisterin Janet Sönnichsen. Foto: Frank Höfer

Gemeinschaftsschule Birte Derner – die neue Frau an der Spitze der „CTR" in Rendsburg Von Frank Höfer | 24.04.2023, 15:59 Uhr

Die traditionsreiche Christian-Timm-Schule in Rendsburg hat erstmals eine Rektorin: Birte Derner wurde am Montag offiziell in ihr Amt eingeführt. 500 Schülerinnen und Schüler jubelten ihr zu.