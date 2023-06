Logo NEO SIch das Ja-Wort zu geben, ist im Kreis Rendsburg-Eckernförde nicht nur in den Räumlichkeiten der Ämter möglich. Viele Standesämter bieten eine besondere Location für die Hochzeit an. Foto: @phamweddings up-down up-down Heiraten am Strand oder in Mühle Hochzeit feiern in Rendsburg-Eckernförde: Das sind die schönstenLocations Von Alexander Keppler | 29.06.2023, 15:17 Uhr

Auf dem Gutshof um die Ecke, in der Mühle nebenan oder doch direkt am Strand: In den sozialenMedien werden die schönsten Orte im Kreis gesucht, um sich das Ja-Wort zu geben. Shz.de hat siein einer Karte zusammengestellt.