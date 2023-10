Berufs-Informations-Börse Rendsburg Einblicke in die Arbeitswelt: 1700 Schüler auf der Suche nach dem Traumjob Von Horst Becker | 10.10.2023, 16:54 Uhr Die ACO-Azubis Robin Vollstedt (von links) und Leonie Struve führten den Schülern Finn Heckmann, Joakim Hönicke und Lennert Herbst einen Robotergreifarm bei der Arbeit vor. Foto: Horst Becker up-down up-down

Wie soll es nach der Schule weitergehen? Bei der Berufs-Informations-Börse (BIB) in der Nordmarkhalle in Rendsburg bekommen Jugendliche Einblicke in den Arbeitsalltag von Firmen aus der Kanalregion.