Schachtholm bei Rendsburg Nach Bruchlandung: Polizei beschlagnahmt verunglücktes Flugzeug Von Rainer Krüger | 13.09.2022, 15:06 Uhr

So war der Stopp auf dem Flugplatz Schachtholm nicht geplant. Ein Flugschüler legte am Montagabend eine Bruchlandung hin. Von drei Insassen verletzte sich einer leicht. Das Kleinflugzeug dürfte fürs Erste am Unfallort bleiben.