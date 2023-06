Stau vor der Rader Hochbrücke: So wie zu Himmelfahrt 2023 könnte es auch am Wochenende aussehen, wenn mit Nordrhein-Westfalen das erste Bundesland Sommerferien bekommt. Archivfoto: Danfoto up-down up-down Beginn der Sommerferien in NRW Küsten und Dänemark als Ziele: Droht rund um Rendsburg ein Verkehrschaos? Von Christina Köhn | 23.06.2023, 11:47 Uhr

In Nordrhein-Westfalen haben die Sommerferien begonnen, die viele Touristen in Dänemark oder an den Küsten in Schleswig-Holstein verbringen. Der ADAC sagt, wo am Wochenende rund um Rendsburg Staus zu erwarten sind und wie sich die Autofahrer in dem Fall am besten verhalten.