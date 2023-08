Enrichment-Programm SH Begabtenförderung in Rendsburg: Neue Kurse für talentierte und engagierte Schüler Von Lynn-Helen Nickels | 30.08.2023, 10:32 Uhr Bei der Begabtenförderung haben engagierte und talentierte Schüler aus der Region Rendsburg die Chance, neues zu lernen, abseits des Schulalltags. Symbolfoto: Felix Kästle/dpa up-down up-down

Die Begabtenförderung anlässlich des Enrichment-Programms geht wieder in die nächste Runde. Ab September können die nominierten Schüler ihre Kurse wählen. Auch in Rendsburg nehmen Schulen an dem Programm teil.