Vor dem Rendsburger Kanaltunnel in Richtung Süden staut sich der Verkehr besonders zu den Hauptzeiten am frühen Morgen und frühen Abend. Foto: Frank Höfer up-down up-down Rendsburger Kanal-Geflüster Baustelle Kanaltunnel und Verkehrschaos: Rendsburger erleben ein Deja-Vu Eine Kolumne von Christina Köhn | 08.07.2023, 08:17 Uhr

Sobald sich an der normalen Streckenführung auch nur eine Kleinigkeit ändert, bricht das Verkehrssystem in und um Rendsburg zusammen. Das zeigt, dass es im Normalzustand schon am Limit ist. Doch wer kann da was tun?