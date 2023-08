Autofahrer im Raum Rendsburg sind leidgeprüft. Seit einigen Tagen haben sie jetzt zumindest eine Sorge weniger: Die Bauarbeiten am Autobahnkreuz Rendsburg (A7/A210) sind abgeschlossen, die Teilsperrung ist aufgehoben. Doch die nächste Einschränkung im Verlauf der A210 steht bereits an: In Fahrtrichtung Rendsburg wird die Anschlussstelle Schacht-Audorf gesperrt.

Wie Susann Sommerburg, Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes, mitteilt, wartet man damit, bis die Landwirtschaftsmesse Norla durch ist. Beginnen wird die Sperrung der Anschlussstelle am Montag, 4. September. Sie soll bis 17. November aufrechterhalten bleiben. Betroffen ist nur die Fahrtrichtung Rendsburg.

Autofahrer lassen online Frust ab

Schon jetzt kündigen Schilder die Einschränkung an. Bei Facebook sorgt das Thema für ordentlich Kommentare. „Ich befinde mich bald in einer Schleife von Umleitungen und fahre durchweg am Ziel vorbei“, schreibt eine Nutzerin angesichts der zahlreichen Baustellen. „Super, bald neuen Job in Kiel, aber nach Hause komme ich nicht mehr“, meint eine andere Userin. „Es mussten ja auch wieder alle Baustellen in der Region gleichzeitig begonnen werden“, ärgert sich ein anderer.

Autobahn GmbH empfiehlt: „Weiträumig ausweichen!“

Doch es gibt nicht nur Kritik. Ein Nutzer schreibt: „Ich verstehe das ganze Gejammer hier überhaupt nicht. Wenn ihr aus Kiel kommt und nach Audorf wollt, dann fahrt ihr halt Bredenbek ab und dann über Bovenau, wo ist denn das Problem?“ Seine Umleitungsempfehlung entspricht auf jeden Fall der Aufforderung, die sich auf einem der Schilder am Straßenrand wiederfindet: „Weiträumig ausweichen!“ Auf weiteren Schildern heißt es dann: „Nächste Ausfahrt nutzen“. Autofahrer, die von Schacht-Audorf nach Rendsburg wollen, fahren in Osterrönfeld auf die B202.

Insgesamt werden Autofahrer übrigens noch bis Mitte Dezember mit Einschränkungen auf der A210 leben müssen. Dann soll die Erneuerung der Autobahn auf dem Abschnitt zwischen dem Kreuz Rendsburg und der Anschlussstelle Schacht-Audorf komplett abgeschlossen sein.