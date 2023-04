Im Bereich Fockbeker Chaussee/Büsumer Straße sollen neue Wohnungen gebaut werden. Foto: Gero Trittmaack up-down up-down Wohnen in Rendsburg Neues Baugebiet: Lebensmittelhändler Bartels-Langness will 120 Wohnungen schaffen Von Gero Trittmaack | 04.04.2023, 17:12 Uhr

Auf der „Sandkoppel“ an der Ecke Fockbeker Chaussee/Büsumer Straße in Rendsburg soll neuer Wohnraum entstehen – am Endpunkt der geplanten neuen Stadtbahnstrecke. Investor ist der Inhaber der Supermärkte „Famila“ und „Markant“.