Patrick Küsgens und Achim Heinrich weihten den neuen Angelplatz an der Untereider mit Sabine Hübner, Klaus Brunkert und Robert Vollborn ein. FOTO: Sönke Rother up-down up-down Für Angler im Raum Rendsburg Im Rollstuhl ans Wasser: Barrierefreier Angelplatz an Untereider eingeweiht Von Sönke Rother | 15.07.2022, 08:35 Uhr

Der Platz an der Untereider ist einer von vielen in Schleswig-Holstein. Der Landessportfischerverband will ein flächendeckendes Netz von barrierefreien Angelplätzen schaffen.