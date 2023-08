In diesem Artikel erfährst Du: Ob die Rendsburger auch im „Barbie“-Fieber sind.

Ob Oppenheimer oder Barbie mehr Besucher in die Kinos lockt

Was sich hinter dem Begriff „Barbenheimer“ verbirgt.

Diese beiden Filmstarts waren kaum zu erwarten. Schon vor dem 20. Juli bestimmten „Barbie“ und „Oppenheimer“ die Nachrichten. Überall wurde Werbung für die Blockbuster gemacht. Im Internet wurden Zeitpläne erstellt: „Erst Cocktails und Barbie, dann Whisky und Oppenheimer.“ Und schnell machte das neue Wort „Barbenheimer“ - eine Kombination der beiden Filmtitel - die Runde.

Auch im Rendsburger Kinocenter und im Filmtheater Schauburg laufen die beiden Filme. Und die Betreiber sind mehr als zufrieden mit den bisherigen Besucherzahlen.

Rendsburger Kinos sind mehr als zufrieden mit den Besucherzahlen

„Es wurden mindestens das Doppelte an Karten verkauft, als wir geschätzt haben“, erzählt Hans von Fehrn-Stender von der Schauburg. Knapp 500 Besucher zählte er am ersten Wochenende bei „Oppenheimer“ - „völlig unerwartet bei so einem schweren Thema.“ Er und seine Frau Karen seien sich zwar sicher gewesen, dass der Film erfolgreich sein wird. „Aber wir sind mehr als zufrieden, dass er so durch die Decke geht“, sagt Karen von Fehrn-Stender.

Vier Jungs im falschen Film? Nein, sie saßen richtig

Der zweite Teil von „Barbenheimer“ läuft im Kinocenter. Deren Betreiberin Nicole Claussen hat „noch nie so viele Menschen in Rosa gesehen. Aber Barbie ist einfach ein Sommerfilm“. Sie zählte am ersten Wochenende 800 Besucher. Darin enthalten ist die ausverkaufte Ladies Night. Am zweiten Wochenende wollten 600 Besucher das Abenteuer von Barbie verfolgen. Darunter seien zwar immer noch mehr Frauen, aber mittlerweile auch viele Paare. „Und an einem Freitagabend habe ich vier Jungs im Saal gefragt, ob sie eventuell im falschen Film sitzen. Doch sie saßen richtig. Begründung: Sie wollen mitreden können“, erzählt Nicole Claussen.

Barbie und Oppenheimer geben anderen Filmen Schwung

Die Betreiber sind sich einig: Schlechtes Wetter und gutes Marketing hätten zu dem großen Erfolg beigetragen. „Oppenheimer und Barbie haben am zweiten Wochenende nochmal zugelegt, das ist sehr selten“, so Claussen.

Der Erfolg der Blockbuster hat auch Auswirkung auf andere Filme. Besonders Kinderfilme hätten nochmal einen Schwung bekommen. „Und es zeigt: Kino ist wieder angesagt“, so Karen von Fehrn-Stender.