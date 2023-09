Wer in der Nacht von Freitag auf Samstag (8. auf 9. September) im Raum Rendsburg den Nord-Ostsee-Kanal queren möchte, kann nicht durch den Kanaltunnel fahren. Das Bauwerk im Verlauf der B77 wird zwischen Freitagabend 21 Uhr und Samstagmorgen 5 Uhr gesperrt. Es stehen Wartungsarbeiten auf dem Programm. Außerdem sollen in der Nacht die baustellenbedingten Absperrungen zurückgebaut werden, die seit drei Monaten für Staus sorgen.

Vor einer Woche hatte der zuständige Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) noch mitgeteilt, dass die Arbeiten auf der B77 zwischen Rendsburg und Jevenstedt ab Samstag damit komplett abgeschlossen wären.

Jetzt wurde diese Ankündigung etwas eingeschränkt: Zwar sollen die Absperrungen in der Nacht entfernt werden. Allerdings seien in den Tagen danach noch „punktuelle Restarbeiten in den Seitenbereichen der B 77 erforderlich“, hieß es am Freitag (8. September) auf Anfrage. „Diese werden als Tagesbaustelle eingerichtet.“ Am Freitag war zu beobachten, wie an der Mittelleitplanke der Bundesstraße gearbeitet wurde.