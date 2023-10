Staus auf der B77 und B202 vor dem Kanaltunnel Rendsburg gehören mittlerweile zur Tagesordnung. Erst zum Wochenbeginn mussten hunderte Autofahrer wieder Geduld beweisen. Dieses Mal behinderte ein Auffahrunfall frühmorgens am Montag, 9. Oktober, in der Oströhre den Verkehr. Häufigster Stauauslöser ist jedoch die Höhenkontrolle.

Schnell baute sich am Montagmorgen auf beiden Zufahrten im Süden ein Stau auf. Auf der viel befahrenen Pendlerstrecke von und nach Kiel standen Lastwagen und Pkw zeitweise auf mehr als 3,5 Kilometer Stoßstange an Stoßstange. Die Fahrzeugschlange reichte zurück bis auf die A210. Auch viele Autofahrer, die gar nicht zum Kanaltunnel wollten, waren darin gefangen. Denn eine weiträumige Warnung vor Störungen am Tunnel, beispielsweise auf LED-Tafeln wie an der A7 im Raum Neumünster Richtung Hamburg, gibt es an den Bundesstraßen im Raum Rendsburg nach wie vor nicht.

„Wenn die rechte Fahrbahn freigegeben wäre und es sich mal wieder vor dem Tunnel staut, wäre ein Großteil des Staus auf der rechten Fahrbahn.“ Sven Schlunke shz-Leser

Ein Problem ist indes hausgemacht. Der zuständige Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) könnte es beseitigen. In Höhe Rendsburg-Süd steht auf der B202 nur eine einzige Spur nach Westen zur Verfügung. Auf der anderen befindet sich eine „Leitschwelle aus Kunststoff mit Sichtzeichen“ – so die amtliche Bezeichnung. Sie wurde in der Spätphase der zehnjährigen Tunnelsanierung aufgestellt.

Durch die künstliche Fahrbahnverengung werden Stau-Schummler ausgebremst. Foto: Frank Höfer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der gelbe Fahrbahnteiler wurde auf die Fahrbahn gelegt, um Stau-Schummler auszubremsen. Die künstliche Fahrbahnverengung verhindert, dass sich Autofahrer über die nach Rendsburg-Süd führende Abbiegespur an der Blechkarawane vorbeimogeln und kurz vor der Abfahrt zur B77 wieder einordnen.

Auf dieses Hindernis machte jetzt shz-Leser Sven Schlunke die Redaktion aufmerksam. Ohne die Leitschwelle „wäre ein Großteil des Staus auf der rechten Fahrbahn“, meint Schlunke. „Dann könnten der folgende Verkehr in Richtung Westerrönfeld und B77/Jevenstedt abfließen.“ Das Ausmaß des Staus wäre voraussichtlich geringer. Eine durchgehende Abbiegespur zwischen der Auffahrt am Agrarzentrum Grüner Kamp und der B77 würde sogar entstehen, wenn auch die Sicherheitsbaken an der Anschlussstelle Rendsburg-Süd verschwänden.

Auch im Bereich der Anschlussstelle Rendsburg-Süd verhindern Sicherheitsbaken, dass Autofahrer gesperrte Fahrbahnbereiche überfahren. Foto: Frank Höfer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der LBV ließ eine Anfrage von shz.de am Dienstag, 10. Oktober, unbeantwortet.