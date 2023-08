Sie verlangt Autofahrern einiges ab – die Baustelle am Kanaltunnel Rendsburg. Auf der Bundesstraße 77 südlich der NOK-Querung rollt der Verkehr in dieser Woche auf nur noch zwei Spuren. In normalen Zeiten sind es vier. Doch dieser Sommer ist nicht normal. Die B77 wird zwischen dem Tunnel und Jevenstedt seit Monaten grunderneuert.

Kanaltunnel: Vor der Weströhre (links) wird die B77 auf zwei Spuren verengt, damit die Bauarbeiter vor der Oströhre freie Bahn haben. Am Donnerstag war die Fahrbahn bereits neu asphaltiert. Foto: Frank Höfer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Abschnitt für Abschnitt wird saniert, und jedes Mal gilt eine neue Verkehrsführung. Seit Freitag, 18. August, ist der direkte Zubringer von der B202 auf die B77 in Fahrtrichtung Kanaltunnel dicht. Die 90-Grad-Kurve steht spätestens am Dienstag, 29. August, wieder zur Verfügung.

Im Berufsverkehr heißt es: Stop-and-Go und Zeit mitbringen

Bis dahin heißt es vor allem im Berufsverkehr: Stop-and-Go und Zeit mitbringen. Wer zum Tunnel will, muss einen Umweg fahren. Er ist 1200 Meter lang und führt zunächst durch den Kreisverkehr am Ortsrand von Westerrönfeld. Liegt der hinter einem, geht es nach dem Überqueren der B77 rechts ab und in einem weiten Bogen auf die Bundesstraße.

Autofahrer nutzen eine Spur, die zum gesperrten Bereich gehört

Einigen Autofahrer auf der B202 ist das offenbar zu weit. Sie lassen den Kreisel aus und biegen auf der B202 nach links ab – in eine gesperrte Spur des Verkehrskreuzes. Diese Spur steht sonst nur zum Auffahren auf die B202 zur Verfügung, wird derzeit jedoch nur für den Baustellenverkehr genutzt.

„Unsere Beamten haben verkehrswidriges Abbiegen beobachtet.“ Sönke Petersen Polizeisprecher

Nach Polizeiangaben wurden einige Autofahrer ertappt und zur Kasse gebeten. „Unsere Beamten haben verkehrswidriges Abbiegen beobachtet“, bestätigte Sprecher Sönke Petersen. Die Polizei werde die Situation weiter beobachten. Größere Probleme als die Verkehrsführung verursache jedoch die Höhenkontrolle. Wird sie ausgelöst, geht vor dem Tunnel erst einmal gar nichts mehr.

Bereits 108 Mal wurde in diesem Jahr die Höhenkontrolle ausgelöst

Bis zum Stichtag 20. August wurde das an vier Stellen aktive Warnsystem bereits 108 Mal ausgelöst. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2022 waren es 124 Auslösungen. Jede zweite Höhenkontrolle (54) entfällt in diesem Jahr auf die B77 südlich des Kanaltunnels. Gestoppt werden Fahrzeuge, die erheblich höher als die erlaubten vier Meter sind.