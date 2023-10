Das Radio einer Rendsburgerin ist schon etwas in die Jahre gekommen. CDs kann es abspielen. Das Problem: Hat sie vor einigen Jahren noch leidenschaftlich CDs gesammelt, beschränkt sich das Repertoire mittlerweile auf zehn Exemplare.

Zum Glück für die Rendsburgerin gibt es mittlerweile sogenannte FM-Transmitter. Sie ermöglichen es, das Smartphone mit dem Radio zu koppeln. Einfach den Transmitter in den Zigarettenanzünder stecken, im Radio eine bestimmte Frequenz einstellen und das Handy per Bluetooth mit dem FM-Transmitter koppeln. Schon kann die Rendsburgerin aus ihrer mit 3959 Musiktitel gefüllten Musikbibliothek auswählen. Und das alles für 15 Euro und damit Bruchteilen des Preises eines neuen Radios samt Einbau.s

Ungewollter Musikmix bei der Fahrt durch Rendsburg

Es könnte so schön sein. Allerdings gibt es ein Problem: Die Radiofrequenz, die im Radio der Rendsburgerin eingestellt ist, um die Musik mit dem kleinen Hilfsmittel zu hören, scheint ziemlich nah an Frequenzen einiger Radiosender zu sein. Und so hört die Rendsburgerin an nahezu jeder Ampel mindestens ein Rauschen bis hin zu lauter Musik. Da kann die Musik bei einer Fahrt durch Rendsburg schon mal von Schlager, zu Charts, hin zu Rap wechseln.

Die Rendsburgerin ist genervt und will endlich ihre Lieblingsmusik im Radio hören. Deswegen greift sie jetzt zu anderen Mitteln – und kauft sich ein neues Radio.