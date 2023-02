Foto: Rainer Krüger Autobahnkreuz Rendsburg A7 und A210: Nebel sorgt für Behinderungen im Berufsverkehr Von Lutz Timm | 15.02.2023, 11:59 Uhr | Update vor 16 Min.

Schlechte Sicht am Morgen: Dichter Nebel hat am Mittwoch, 15. Februar, für Verkehrsbehinderungen in der Region gesorgt. Am Autobahnkreuz Rendsburg stauten sich die Autos im Pendlerverkehr zeitweise.