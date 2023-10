Fünf Autos auf B77 beteiligt Rendsburg: Massen-Karambolage am Kanaltunnel behindert den Berufsverkehr Von Frank Höfer | 06.10.2023, 15:17 Uhr Der rechte Fahrstreifen der Oströhre blieb am Freitagmorgen bis 8.25 Uhr gesperrt. Foto: Frank Höfer up-down up-down

Kurz hinter dem Rendsburger Kanaltunnel hat es am Freitagmorgen mächtig gekracht. Fünf Fahrzeuge waren an einem Kettenunfall beteiligt. Das Unheil nahm an der Abfahrt Rendsburg-Mitte seinen Lauf.