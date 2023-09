In diesem Artikel erfährst Du: Welche Anforderungen ein Au-Pair erfüllen muss.

Ob sich die Anforderungen für männliche Bewerber unterscheiden.

Ob Patrick Marten das einzige männliche Au-Pair in seinem Ort war.

Es klang wie ein guter Plan: Nach dem Abitur am Berufsbildungszentrum (BBZ) Rendsburg-Eckernförde wollte Patrick Marten als Au-Pair in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA).

Aber dabei gab es ein Problem, gegen das der Schüler aus Büdelsdorf gar nichts machen konnte: Er ist ein Mann. Eine Agentur habe ihn deswegen abgelehnt, erzählt er. Bei einer anderen musste er nachweisen, dass er in den drei Jahren vor seiner Reise mindestens 500 Stunden in der Kinderbetreuung gearbeitet hat. „Frauen müssen mindestens 200 Stunden nachweisen“, sagt Marten und fügt hinzu: „Es wurde damit begründet, dass Kinderbetreuung eher von Frauen gemacht wird.“

2500 Euro für das Abenteuer Au-Pair in den USA

Für ihn waren die zusätzlichen Stunden kein Problem: Er hat als Teamer in der Kirchengemeinde Hohn gearbeitet und hat im Elsdorfer Sportverein eine Jugendgruppe geleitet. Außerdem hat er babygesittet und in der Schule in Hohn eine Gruppe in der Offenen Ganztagsbetreuung geleitet. So kam er auf 2500 Stunden, in denen er mit Kindern gearbeitet hat.

Außerdem musste er vor der Abreise aus Deutschland ein Führungszeugnis und ein Gesundheitszeugnis vorlegen. 2500 Euro kostete ihn sein „Abenteuer Au-Pair“ insgesamt.

Au-Pair aus Büdelsdorf bringt Kindern Deutsch bei

Sechs Monate dauerte es, bis alles geklärt war und Patrick Marten ins Flugzeug steigen konnte. Das Ziel: Bonney Lake im US-Bundesstaat Washington. In dem Ort nahe Seattle sollte er auf zwei vier und sieben Jahre alte Jungs aufpassen und ihnen Deutsch beibringen.

Patrick Marten aus Büdelsdorf war ein Jahr lang als männliches Au-Pair, als sogenanntes Bro-Pair in Bonney Lake im US-Bundestaat Washington. Foto: privat

Das war aber nicht seine einzige Aufgabe: Er machte die Kinder für die Schule fertig, bereitete ihre Brotdosen vor, brachte sie zur Schule, holte sie ab und beschäftigte sie am Nachmittag. Unter anderem machte er mit ihnen Ausflüge in den Trampolinpark.

Au-Pair in den USA: zehn Stunden Arbeit am Tag

„Kinder in den USA werden mehr von ihren Eltern verwöhnt“, hat der 20-Jährige festgestellt. Das bedeutete für ihn: mehr Arbeit. Denn seine Gasteltern wollten nicht, dass ihre Kinder mehr als 30 Minuten am Tag fernsehen. „Au-Pairs dürfen alles machen, was mit den Kindern zu tun hat“, sagt Patrick Marten. Dazu gehört, das Essen für die Kinder zubereiten. Dazu gehört aber nicht, das Haus aufzuräumen.

Frei hatte der Büdelsdorfer, während die Kinder in der Schule waren und nach dem gemeinsamen Abendessen mit seiner Gastfamilie. In den Ferien kümmerte er sich den ganzen Tag um die Kinder. In dieser Zeit erreichte er auch die 45 Stunden, die er in der Woche laut Vorgaben der Vermittlungsagentur arbeiten durfte. Zehn Stunden durfte er am Tag maximal arbeiten. Dafür hat er 195,95 Dollar in der Woche abzüglich Steuern verdient – umgerechnet hatte er jede Woche 182,89 Euro zur Verfügung. „Es ist ein harter Job“, sagt der Büdelsdorfer. Zwei Wochen bezahlten Urlaub standen ihm in einem Jahr zur Verfügung.

Reisen nach New York, Washington und Las Vegas

Zeit, die er nutzte, um Freunde aus seiner örtlichen Au-Pair-Gruppe zu treffen. Wie schon bei der Bewerbung war er als Mann auch hier eine Besonderheit: Fast das ganze Jahr war er das einzige männliche Au-Pair. Erst zwei Wochen bevor er Bonney Lake verlassen hat, kam ein weiteres Bro-Pair in den Ort.

Trotzdem hat Patrick Marten die Zeit gefallen. Denn er hat seine freie Zeit genutzt, um die USA zu erkunden. Er war in New York, in der Hauptstadt Washington, in Las Vegas, im Disneyland Kalifornien und auf Hawaii.

Wenn er freihatte, nutzte Patrick Marten seine Zeit in den USA, um zu verreisen. Unter anderem besuchte er Las Vegas. Foto: privat

Nun ist er wieder in Büdelsdorf. „Ich bin dankbar für die Erfahrung“, sagt der Abiturient, der ab Januar in Kiel soziale Arbeit studieren wird. Und danach? Nach dem Studium kann er sich vorstellen, noch einmal als Bro-Pair ins Ausland zu gehen.