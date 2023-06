Grundsteinlegung: Bürgervorsteherin Maike Wilken, Bürgermeister Rainer Hinrichs und Schulleiter Martin Seifert (von links) versenken die Zeitkapsel in einem Loch im Betonboden. Foto: Horst Becker up-down up-down Grundstein ist gelegt Astrid-Lindgren-Schule Büdelsdorf: Neubau für 13,7 Millionen Euro gestartet Von Horst Becker | 03.06.2023, 08:41 Uhr

Geplant wird bereits seit mehr als zehn Jahren – jetzt sind endlich die Bauarbeiter an der Reihe: In Büdelsdorf wurde am Freitag der Grundstein für ein neues Grundschulzentrum gelegt.