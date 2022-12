Nicht mehr viel übrig: Thomas Buttkus zeigte Donnerstagnachmittag die Restbestände der Feuerwerksartikel in seinem Edeka-Markt. Foto: Horst Becker up-down up-down Silvester 2022 in Rendsburg Ansturm auf Feuerwerk: Raketen und Böller schon fast wieder ausverkauft Von Horst Becker | 29.12.2022, 08:58 Uhr | Update vor 50 Min.

Nach der Corona-Verkaufspause ist die Nachfrage nach Silvesterfeuerwerk offenbar groß. In und um Rendsburg stürmten Pyro-Fans bereits früh am Morgen die Supermärkte. Am Nachmittag waren viele Regale schon leer.